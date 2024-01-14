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Пожар в казанском мини-отеле «Астория» продолжают тушить

16:18, 14.01.2024
Пожар в казанском мини-отеле «Астория» продолжают тушить
Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Пожар в казанском мини-отеле «Астория» по ул. Павлюхина, 112а продолжают тушить, сообщил корреспондент «Реального времени».

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, пожар локализован. Огонь охватил 930 квадратных метров. Пострадавших нет.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Из-за возгорания перекрыта улица Павлюхина. Автомобили направляют в объезд со стороны Оренбургского тракта.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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