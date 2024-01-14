Пожар в казанском мини-отеле «Астория» продолжают тушить
Пожар в казанском мини-отеле «Астория» по ул. Павлюхина, 112а продолжают тушить, сообщил корреспондент «Реального времени».
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, пожар локализован. Огонь охватил 930 квадратных метров. Пострадавших нет.
Из-за возгорания перекрыта улица Павлюхина. Автомобили направляют в объезд со стороны Оренбургского тракта.
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