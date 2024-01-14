В Татарстане сельхозпредприятие погасило задолженность перед сотрудниками на 3,6 млн рублей

Следственный комитет России по Татарстану сообщил о погашении задолженности по зарплате перед 32 сотрудниками сельскохозяйственного предприятия. Задолженность превышала 3,6 миллиона рублей.



Уголовное дело было возбуждено после того, как директор компании в течение трех месяцев не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Задолженность погасили полностью.

В результате было принято решение прекратить уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

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Маргарита Головатенко