Водитель «Лады» сбил пенсионерку в Казани

Сегодня около 11.30 утра возле дома 189 на улице Декабристов в Казани произошло серьезное ДТП с участием пешехода. 23-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 76-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, недалеко от подземного пешеходного перехода.

В результате столкновения пожилая женщина получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Ее доставили в ближайшую больницу.

По факту происшествия сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани возбудили дело об административном правонарушении и начали административное расследование.

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