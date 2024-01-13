На капремонт многоквартирных домов в Татарстане направят почти 7 млрд рублей

В этом году в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов участвует 41 муниципальное образование Татарстана. В программу включили 676 многоквартирных домов общей площадью 4,3 млн квадратных метров. На эти цели направят 6,9 млрд рублей, сообщил руководитель республиканского Минстроя Марат Айзатуллин.

В этом году в республике планируется ввести в эксплуатации 3,15 млн кв. м жилья. Из них 1,5 млн — индивидуальное жилье, и 1,48 млн кв. м. — многоквартирное. Еще 161,7 тыс. кв. м хотят построить по программе социальной ипотеки, где 30,8 тыс. кв. м составит арендное жилье.



Кроме того, предусмотрена реализация четырех программ по обеспечению жильем определенных категорий граждан. В этом году новое жилье должны получить 930 детей-сирот, 28 многодетных семей с пятью и более детьми, 84 молодых семьи и 6 человек из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».