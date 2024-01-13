ГИСУ РТ наказали за открытие объездной дороги в Челнах без разрешения на ввод

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

ГСН: дорогу открыли без разрешения на ввод

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» («Главинвестстрой РТ») пытается отменить постановление, которым его оштрафовали за открытие объездной дороги в Набережных Челнах под мостом через реку Мелекеску. Объект, как указали проверяющие, открыли летом без разрешения на ввод в эксплуатацию. Однако в ГИСУ считают, что инспекция Госстройнадзора РТ привлекла к административной ответственности ненадлежащее лицо.

В надзорном органе с этим не согласны. Именно ГИСУ РТ выступило заказчиком строительства дороги, которая соединяет два проспекта в автограде: М. Джалиля и Набережночелнинский. С 10 по 23 августа прошлого года инспекторы провели выездную проверку и выявили, что объект эксплуатируется без разрешения на ввод. На ГИСУ составили протокол о нарушении. По результатам рассмотрения дела, постановлением от 27 сентября того же года заказчика стройки дороги привлекли к административной ответственности (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ), наложив штраф в размере 500 000 рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, «Главинвестстрой РТ» обжаловал его в Арбитражном суде РТ.

Не согласившись с вынесенным постановлением, «Главинвестстрой РТ» обжаловал его в Арбитражном суде РТ. скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Объездную запустили в День строителя

Госконтракт на строительство объездной дороги Главинвестстрой заключил с МУП «Предприятие автомобильных дорог» — МУП «ПАД» 1 ноября 2022 года, а 17 ноября того же года госзаказчику выдали разрешение на стройку объекта. Таким образом, ГИСУ РТ (Главинвестстрой РТ) является застройщиком (заказчиком) вышеуказанного объекта капитального строительства, отметил суд.

— ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», являясь застройщиком объекта капитального строительства: «Объездная дорога под мостом через р. Мелекеска, соединяющая проспекты М. Джалиля и Набережночелнинский в г.Набережные Челны», допустило его фактическую эксплуатацию до получения разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию, что выразилось в осуществлении беспрепятственного движения по тротуарам и проезжей части пешеходов и транспортных средств, — говорится в материалах дела.

Примечательно, что доказывать суду факт запуска дороги инспекторам не составило труда. Кроме акта проверки, протокола осмотра и фотоматериалов, которые в ГИСУ не опровергали, Гостройнадзор привел также официальные данные от городских властей. «Факт открытия движения подтверждается также информацией, размещенной на официальном сайте города Набережные Челны». Действительно, 12 августа, в День строителя, мэрия автограда разместила новость об открытии движения на развязке под мостом реки Мелекеска.



В День строителя мэрия автограда разместила новость об открытии движения на развязке под мостом реки Мелекеска. скриншот realnoevremya.ru сайта nabchelny.ru/news/52387

Открытие движения на развязке под мостом реки Мелекеска. скриншот realnoevremya.ru/ Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Создал «прямую угрозу жизни и здоровью людей и государственного и частного имущества»

Учитывая, что дорога предназначена для движения неограниченного количества транспортных средств и пешеходов, фактическое открытие движения по ней и представляет ее эксплуатацию, указал суд. А также добавил, что поскольку ГИСУ РТ является застройщиком объекта, «именно на нем лежит ответственность не допускать фактической эксплуатации данного объекта до получения соответствующего разрешения на ввод его в эксплуатацию».

В ГИСУ попытались переложить ответственность на эксплуатирующую организацию, которая открыла дорогу раньше срока. Сообщили, что 25 августа, то есть вскоре после проверки, направили информационное письмо в исполком Челнов и МУП «ПАД» о том, что «открытие движения возможно после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, с требованием исключить движение до ввода его в эксплуатацию». Однако оба этих довода суд отклонил, поскольку посчитал, что «иных разумных и достаточных мер, в том числе обращения в правоохранительные органы, не принималось». А кроме того, заказчик «со своей стороны имел необходимые возможности прекратить данную эксплуатацию, обязав подрядчиков установить ограждающие конструкции и принять иные меры, но не сделал этого, создав прямую угрозу жизни и здоровью людей и государственного и частного имущества».

Таким образом, факт нарушения Фемида сочла доказанным, а оснований для освобождения ГИСУ РТ от административной ответственности и штрафа не усмотрела, в иске было отказано. Судя по данным картотеки арбитража, 10 января заказчик стройки подал апелляционную жалобу, ее рассмотрят в феврале.



Василя Ширшова