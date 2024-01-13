ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы президента России

Наблюдателей из недружественных стран не пригласят на предстоящие выборы президента России в марте 2024 года. Об этом сообщил член Центризбиркома Павел Андреев, который отвечает за международное взаимодействие.

— ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые организации. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали, — цитируют его «Известия».

Он уточнил — ЦИК пригласил представителей Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО). По его словам, многие государства готовы направить своих наблюдателей на выборы.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов