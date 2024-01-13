Площадь пожара в складском комплексе Wildberries в Санкт-Петербурге выросла до 50 тысяч «квадратов»
Площадь пожара в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
На месте работают 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России. Пожару присвоен повышенный ранг №4.
Сведения о пострадавших не поступали. Информация уточняется.
Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет одну тысячу «квадратов». В 8.01 пожару присвоили повышенный ранг № 2.
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