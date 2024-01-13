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Происшествия

Площадь пожара в складском комплексе Wildberries в Санкт-Петербурге выросла до 50 тысяч «квадратов»

09:26, 13.01.2024

Площадь пожара в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

На месте работают 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России. Пожару присвоен повышенный ранг №4.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация уточняется.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет одну тысячу «квадратов». В 8.01 пожару присвоили повышенный ранг № 2.

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Происшествия
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