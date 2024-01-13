В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар на складе
В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС борются с пожаром, который охватил склад готовой продукции в Пушкинском районе города. Площадь возгорания составила одну тысячу «квадратов», сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
На месте работают 83 специалиста и 20 единиц техники. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
Помещение горит по адресу: Московское шоссе, д. 153. На этом месте расположен склад Wildberries.
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