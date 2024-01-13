Новости происшествий

10:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар на складе

08:52, 13.01.2024

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС борются с пожаром, который охватил склад готовой продукции в Пушкинском районе города. Площадь возгорания составила одну тысячу «квадратов», сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На месте работают 83 специалиста и 20 единиц техники. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Помещение горит по адресу: Московское шоссе, д. 153. На этом месте расположен склад Wildberries.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также