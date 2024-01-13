В Казани за сутки зарегистрировали 314 ДТП: есть пострадавшие

В Казани за 12 января 2024 года зарегистрировано 314 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых с пострадавшим. Инцидент произошел в результате столкновения двух автомобилей — один из водителей не уступил дорогу при повороте налево.

Также за этот день было задержано 7 автомобилистов, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в отдел полиции были доставлены 3 человека по подозрению в совершении преступления.

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