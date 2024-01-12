Грузовик столкнулся с автобусом в Нижегородской области: один человек погиб, 11 пострадали

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Нижегородской области один человек погиб, еще одиннадцать получили травмы. Авария произошла на кстовской объездной дороге 12 января около 18:40 мск



По информации трудовой инспекции региона, автобус перевозил рабочих ООО «Каркас монолит». На месте происшествия работали реанимационные бригады, которые доставили пострадавших в медицинские учреждения.

Пострадавшие в основном являются гражданами Таджикистана. Некоторые из них были без документов.

Как отметили в Минздраве региона, с места аварии эвакуировали 11 пострадавших, двоих из них доставили в кстовскую больницу, девять — в областную клиническую больницу имени Семашко. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области взяла ситуацию под контроль и проводит расследование обстоятельств ДТП и наличия трудовых отношений.

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Маргарита Головатенко