Международные резервы России за неделю снизились на $800 млн

По состоянию на 5 января 2024 года международные резервы России составили $598,5 млрд. Это на 0,8 млрд меньше, чем неделей ранее. Сокращение связано с отрицательной переоценкой, сообщает Центробанк России.

Однако перед этим, 29 декабря 2023 года, резервы выросли. Их объем составил $599,3 млрд благодаря положительной переоценке. Этот прирост оказался на 5,9 млрд больше показателя неделей раньше.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства.

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