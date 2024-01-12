Число погибших в секторе Газа возросло до 23,7 тысячи человек

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 23 708 человек. Такие цифры озвучили в Минздраве палестинского анклава.

За последние сутки в секторе Газа погиб 151 человек, еще 248 получили ранения.

Всего с 7 октября в палестинском анклаве пострадали свыше 60 тысяч местных жителей.

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