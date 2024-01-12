В Казани утвердили спортивную программу «Игр будущего»

В Казани состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», которое в режиме видеосвязи провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. На встрече утвердили спортивную программу, а также объекты проведения соревнований.

— Задача, которую поставил Владимир Путин на новый формат соревнований, — привлечь как можно больше молодежи, мировой аудитории и через новые инновационные дисциплины продвигать наши, российские ценности, способствовать продвижению отечественных технологий, рождая новое международное движение. Завершается отбор участников, включая топовых спортсменов и команды, активно продолжается пригласительная кампания почетных гостей, запущена билетная программа, готовится зрелищная церемония открытия, — заявил он.

По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, все службы и ведомства находятся в оперативной готовности к проведению турнира.

— Все заявленные в плане сроки исполняются. Республика Татарстан неоднократно демонстрировала всему миру высочайший уровень подготовки международных спортивных соревнований. Уверяю, мы приложим все усилия для того, чтобы первые в истории «Игры будущего» состоялись в Казани на высочайшем организационном уровне, — передает слова татарстанского лидера его пресс-служба.

«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.

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Айрат Назипов