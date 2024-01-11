Муфтий Татарстана поздравил мусульман с наступающим месяцем Раджаб

Согласно мусульманскому календарю, 11 января после заката наступил месяц Раджаб. С этим поздравил верующих муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

— Сегодня, 11 января, после захода солнца мусульманский календарь украсится сразу тремя благословенными датами — одновременно наступят священная пятница, месяц Раджаб и ночь Рагаиб. Пусть это счастливое совпадение усилит нашу радость и окунет всех в атмосферу ожидания самого лучшего времени в году — месяца Рамадан, — сказал он.



Он призвал мусульман молиться за единоверцев в секторе Газа в течение месяца Раджаб. «Для этого нам необходимо совершать как можно больше дуа и дополнительные намазы, держать пост и раздавать милостыню», — подчеркнул Самигуллин.



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