Прокуратура Заинска требует наказать коммунальщиков из-за травм жителей на льду

Заинская прокуратура провела проверку в ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Заинска» и обнаружила ряд нарушений. Выяснилось, что коммунальщики не очистили придомовые территории и тротуары от наледи, что привело к травмам у жителей города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Девять человек пострадали от падений на льду и обратились за помощью в Заинскую центральную районную больницу.

Прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании с требованием устранить нарушения и привлечь ответственных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении.



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Маргарита Головатенко