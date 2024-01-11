Защитник ФК «Рубин» Сорокин не поедет на зимние сборы команды

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин не отправится на зимние сборы команды. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

От подробных комментариев в «Рубине» отказались.

Как рассказал футболист «Чемпионату.com», команда казанского клуба отправится в Турцию 15 января, но Сорокин с ними не полетит. По его словам, в футбольном клубе ведутся разговоры о сдаче футболиста в аренду, но конкретное решение пока не принято.

— Хочу играть в РПЛ, настроен на это. Получать удовольствие от того, что нахожусь в игре, а не за бортом, — сказал Сорокин.

Он снова стал игроком казанского футбольного клуба 8 сентября 2023 года. 27-летний футболист подписал контракт с командой до конца нынешнего сезона и выступает под номером 80.

Ранее «Рубин» продал права Сорокина «Краснодару». За «быков» футболист отыграл 56 матчей, но результативными действиями не отметился.



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Галия Гарифуллина