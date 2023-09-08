В казанский «Рубин» вернулся Егор Сорокин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центральный защитник Егор Сорокин снова стал игроком казанского «Рубина». 27-летний футболист подписал контракт с командой до конца нынешнего сезона и будет выступать под номером 80, сообщает клубная пресс-служба.

Егор Сорокин родился 4 ноября 1995 года в Санкт-Петербурге. Карьеру футболиста начинал в командах «Руан» (Санкт-Петербург) и «Тосно» (Ленинградская область). В январе 2014 года в возрасте 18 лет перешел в «Рубин»

Сорокин играл в футболке «красно-зеленых» с 2014 по 2020 год. Он провел за «Рубин» 66 матчей, в которых забил семь мячей.

После ухода из «Рубина» футболист выступал за «Краснодар». За «быков» он отыграл 56 матчей, но результативными действиями не отметился. В последнее время играл за вторую команду краснодарцев.

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Айрат Назипов