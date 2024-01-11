Родители смогут задать вопросы по системе «Электронное образование Татарстана»

В четверг, 11 января, в 17.00 состоится общереспубликанское родительское собрание с участием представителей Министерства образования и науки и Минцифры республики в режиме онлайн. Родители смогут задать интересующие их вопросы.

Все школы подключены к системе «Электронное образование», и все учителя зарегистрированы в системе. Более 70 тысяч родителей самостоятельно организовали себе доступ к системе за сутки.

Несмотря на то, что учебно-воспитательный процесс продолжается в штатном режиме, Министерство образования рекомендует родителям создавать доступ к системе в спокойном темпе. Это связано с тем, что в школах все еще утверждается постоянное расписание и решаются организационные вопросы.

Как рассказали в Минцифры Татарстана, обновленная система предоставляет школам республики более эффективные инструменты и функции для работы и организации учебного процесса. Администраторы и педагоги прошли обучение работе с обновленными компонентами в октябре — декабре. Согласно новым требованиям, вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»).



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