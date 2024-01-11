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В Татарстане нашли 12 уклонистов от военной службы из числа бывших иностранцев

01:42, 11.01.2024 1

384-й военный следственный отдел Следственного комитета России совместно с военным комиссариатом Татарстана и органами внутренних дел проводят мероприятия по выявлению граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Речь идет о бывших иностранных гражданах, которые получили российское гражданство.

В ходе рейдов, проведенных в новогодние и рождественские праздники, были обнаружены 12 уклонистов, которые после получения гражданства России не встали на воинский учет. Все нарушители привлечены к ответственности, установленной законодательством. После доставки в военные комиссариаты Казани они были поставлены на воинский учет.

Уклонение от призыва на военную службу может привести к серьезным последствиям. Согласно части 1 статьи 328 УК РФ, за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:26
    Дайте номера телефонов по которым можно звонить и говорить где проживают уклонисты, не вставшие на воинский учет. Лично знаю о трех случаях. Все прописаны в казани, привезли с собой полкишлака родни и никто не встал на воинский учет. А пособия на детей и пенсии пенсионерам их родня исправно получает!
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