В Татарстане нашли 12 уклонистов от военной службы из числа бывших иностранцев

384-й военный следственный отдел Следственного комитета России совместно с военным комиссариатом Татарстана и органами внутренних дел проводят мероприятия по выявлению граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Речь идет о бывших иностранных гражданах, которые получили российское гражданство.

В ходе рейдов, проведенных в новогодние и рождественские праздники, были обнаружены 12 уклонистов, которые после получения гражданства России не встали на воинский учет. Все нарушители привлечены к ответственности, установленной законодательством. После доставки в военные комиссариаты Казани они были поставлены на воинский учет.

Уклонение от призыва на военную службу может привести к серьезным последствиям. Согласно части 1 статьи 328 УК РФ, за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.

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Галия Гарифуллина