Доходы от использования госимущества и земельных участков в Татарстане превысили 8 млрд рублей
В 2023 году в татарстанский бюджет поступили неналоговые доходы на сумму более 8 миллиардов рублей. Это доходы от использования и продажи государственного имущества и земельных участков. Бюджетное задание выполнено на 88%, сообщили в пресс-службе Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.
Доходы распределились следующим образом:
- от аренды имущества — 281,24 млн рублей (план выполнен на 110%);
- от аренды земли — 7 047,66 млн рублей (план выполнен на 85%);
- от сервитута — 39,48 млн рублей (план выполнен на 106%);
- от реализации имущества — 75,92 млн рублей (план выполнен на 108%);
- от реализации земельных участков — 20,77 млн рублей;
- от доверительного управления — 46,36 млн рублей (план выполнен на 100%);
- дивиденды — 565,22 млн рублей (план выполнен на 100%);
- часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 18,64 млн рублей (план выполнен на 100%);
- от продажи квартир — 12,84 млн рублей;
- от прочих доходов — 0,11 млн рублей.
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