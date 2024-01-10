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Экономика

Доходы от использования госимущества и земельных участков в Татарстане превысили 8 млрд рублей

15:51, 10.01.2024

В 2023 году в татарстанский бюджет поступили неналоговые доходы на сумму более 8 миллиардов рублей. Это доходы от использования и продажи государственного имущества и земельных участков. Бюджетное задание выполнено на 88%, сообщили в пресс-службе Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

Доходы распределились следующим образом:

  • от аренды имущества — 281,24 млн рублей (план выполнен на 110%);
  • от аренды земли — 7 047,66 млн рублей (план выполнен на 85%);
  • от сервитута — 39,48 млн рублей (план выполнен на 106%);
  • от реализации имущества — 75,92 млн рублей (план выполнен на 108%);
  • от реализации земельных участков — 20,77 млн рублей;
  • от доверительного управления — 46,36 млн рублей (план выполнен на 100%);
  • дивиденды — 565,22 млн рублей (план выполнен на 100%);
  • часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 18,64 млн рублей (план выполнен на 100%);
  • от продажи квартир — 12,84 млн рублей;
  • от прочих доходов — 0,11 млн рублей.

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Экономика Татарстан
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