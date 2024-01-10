Мошенники предлагают «решить» проблемы с замороженными активами

В интернете и социальных сетях активизировались мошенники, предлагающие помощь в решении вопросов с заблокированными ценными бумагами. Под видом компаний, оказывающих подобные услуги, злоумышленники запрашивают у своих потенциальных жертв суммы, равные стоимости их замороженных активов, обещая впоследствии вернуть эти деньги в двойном размере, сообщили в Центробанке России.

Преступники выдают себя за компании, способные разблокировать активы, и просят перевести на свои счета деньги, якобы необходимые для решения вопроса. Они обещают, что впоследствии инвесторы получат удвоенную сумму на свои банковские счета. Однако на самом деле эти компании не имеют лицензии Центробанка и ведут нелегальную деятельность на финансовом рынке.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют тщательно проверять легальность компаний, не переводить деньги сомнительным организациям и не предоставлять им свои персональные данные.

Месяц назад Центробанк определил порядок взаимодействия участников финансового рынка. Он даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам. Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Торги запустят после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. Затем доверительных управляющих, брокеров, управляющих компаниями ПИФ обяжут проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное. Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тысяч рублей.

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