Российским инвесторам позволят продать заблокированные иностранные активы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центробанк определил порядок взаимодействия участников финансового рынка. Он даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам.

Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Торги запустят после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. Затем доверительных управляющих, брокеров, управляющих компаниями ПИФ обяжут проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное.

— Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тысяч рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит Правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов, — сообщили в ЦБ.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

По итогам проведения торгов деньги за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут. Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг.

Месяц назад президент России Владимир Путин подписал указ, по которому часть заблокированных иностранных активов в стране могут обменять на замороженные на Западе активы россиян. Документ утвердили 8 ноября.

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Айрат Назипов