Расходы бюджета на исполнение нацпроектов в 2024 году составят 3 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Расходы бюджета России на национальные проекты в 2024 году составят более 3 трлн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.



Наибольший объем ассигнований запланирован для нацпроектов «Демография» (890 млрд рублей), «Безопасные качественные дороги» (621,4 млрд), «Здравоохранение» (283,8 млрд рублей) и «Образование» (237,2 млрд рублей).

По данным Минфина, опубликованным ранее, расходы российского бюджета на нацпроекты по состоянию на 1 декабря 2023-го составили предварительно 2,53 трлн рублей, то есть 84,5% от плановых бюджетных назначений.

Татарстан расположился на второй строчке рейтинга регионов России по уровню достижения показателей национальных проектов. Татарстан уступил лишь Москве. Третье место досталось Санкт-Петербургу. Замыкают пятерку лидеров Кабардино-Балкария и Пермский край.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко