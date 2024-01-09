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В новогодние праздники в Татарстане задержали почти 300 пьяных водителей

17:26, 09.01.2024 1
В новогодние праздники в Татарстане задержали почти 300 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за новогодние праздничные дни задержали 298 водителей с признаками опьянения, сообщили в ГИБДД по республике.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении водителю грозит лишение свободы до двух лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

С 31 декабря по 8 января в Казани зарегистрировали 724 ДТП. В 11 случаях пострадали люди.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 янв
    ничего себе, это очень много для казани
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