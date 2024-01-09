За новогодние праздники в Казани произошло 11 ДТП с пострадавшими

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 31 декабря по 8 января в Казани зарегистрировали 724 ДТП. В 11 случаях пострадали люди, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

Травмы получили 13 человек: семь пассажиров, три водителя и столько же пешеходов. В двух случаях помощь медиков понадобилась детям.

В четырех инцидентах водители выезжали на полосу встречного движения, еще в трех виновники не уступали дорогу пешеходам. В остальных случаях ДТП происходили из-за нарушения правил проезда перекрестков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За девять дней к административной ответственности за нарушение ПДД в столице Татарстана привлекли 3 585 водителей и 523 пешехода. Чаще всего водителям выписывали штрафы за непристегнутые ремни. Кроме того, за новогодние каникулы сотрудники ГИБДД остановили 89 пьяных водителей.

В Татарстане за 2023 год было зарегистрировано 424 ДТП, в которых 17 детей погибли и 444 получили ранения. Из 17 погибших детей 11 были пассажирами. В остальных случаях дети погибали в результате наездов.

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Айрат Назипов