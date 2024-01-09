За год аренда «однушек» в Казани подорожала почти на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году цены на аренду квартир в Казани выросли на 18,2%. Средняя стоимость съема составила 25 992 рубля, подсчитали специалисты портала «Мир квартир».

Согласно исследованию, «двушки» за год выросли в цене на 16,3%. В среднем снять двухкомнатную квартиру в городе можно за 34 110 рублей. Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 6,9%. Цена аренды варьируется в пределах 39 тысяч.

В среднем по всем российским городам квартиры с одной комнатой подросли на 13,7%, с двумя комнатами — на 10,5%, с тремя — на 7,4%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань заняла 13-е место в списке городов России с самой дорогой арендой квартир. Первые три места занимают Москва (от 46,9 до 70,6 тысячи рублей), Якутск (от 38,2 до 61,5 тысячи) и Сочи (от 33,3 до 58,5 тысячи).

Какой процент от зарплаты сегодня вынуждены тратить на аренду «однушки» в Казани учитель, сварщик, бухгалтер и дальнобойщик, что будет с арендными ставками в 2024 году и есть ли на этом рынке инвестиционный потенциал — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Айрат Назипов