Желание вести семейный бизнес высказала треть жителей ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Каждый второй житель Приволжского федерального округа (ПФО) считает, что свое дело лучше открывать с командой из двух — пяти человек. Такие данные в ходе исследования получили аналитики ВТБ и банка «Открытие».

Открыли бы бизнес с командой, включающей в себя от двух до пяти сотрудников, 49% респондентов. В одиночку запустили бы свое дело 12% опрошенных. Набрали бы в стартовую бизнес-команду пять — десять человек 9% участников исследования. Готовы стартовать с большей командой только 3% жителей ПФО. Еще 4% уверены, что численность сотрудников при запуске своего дела не играет существенной роли, а остальные затруднились дать ответ.

Не хотели бы оформлять кредиты на старте бизнеса 29% опрошенных. Согласны взять в кредит не более 100 тысяч рублей 6% респондентов, от 100 до 150 тысяч — 16%. Готовы взять взаймы у финансовой организации от полумиллиона до миллиона 13% жителей Приволжья, более миллиона — 8%. Не смогли ответить или не задумываются о предпринимательской деятельности 28% участников исследования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Более половины потенциальных бизнесменов — 52% — назвали полезными все доступные меры поддержки для начинающих предпринимателей. Наиболее эффективным льготный кредит считает каждый пятый (18%), налоговые преференции — 12%. Еще 6% довольны отсутствием проверок со стороны контролирующих органов. Заявили, что успех только в руках самого бизнесмена, 11% жителей ПФО.

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года интерес к приобретению готовых компаний и франшиз в Казани вырос на 22%. Наибольшей популярностью у казанских бизнесменов пользовались пункты выдачи заказов (в первые девять месяцев года на них пришлось 17% спроса против 18% за аналогичный период прошлого года), интернет-магазины (15% против 5%) и предприятия общественного питания (16% против 9%).

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Галия Гарифуллина