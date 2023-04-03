Центробанк выпустил золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Банк России выпустил в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 25, 100 и 200 рублей. Об этом информирует пресс-служба Центробанка.

На оборотной стороне монет можно увидеть рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба РФ.

Тираж монет — до 100 тысяч штук каждая. Все они имеют форму круга с диаметром от 16 до 33 мм. Монеты весят от 3,11 до 31,1 грамма.

Фото: cbr.ru

Фото: cbr.ru

В марте прошлого года Центробанк выпустил в обращение памятную 25-рублевую серебряную монету «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Республика Татарстан» серии «Памятники архитектуры России». Тираж монеты — 1 тысяча штук.



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Айрат Назипов