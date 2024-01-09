На улице Фучика в Казани загорелся автомобиль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на улице Фучика, 90 загорелся автомобиль ZAZ Chance. Как сообщили в соцсетях, машина загорелась во время движения, когда внутри салона находились четыре человека.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль потушили до прибытия пожарных.

Пожар возник в моторном отсеке автомобиля. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.

С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Татарстане произошло 87 пожаров, на которых погибли 5 человек и пострадали семеро. Чаще всего пожары происходили из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (23%), неосторожного обращения с огнем (34,5%), нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования (25,3%).

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Айрат Назипов