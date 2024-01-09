В новогодние каникулы на пожарах в Татарстане погибли 5 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Татарстане произошло 87 пожаров, на которых погибли 5 человек и пострадали семеро. Такие данные на брифинге озвучил главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 32,6%, а число погибших на одного человека. Людей, получивших травмы, стало на 41,7% меньше.

Чаще всего пожары происходили из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (23%), неосторожного обращения с огнем (34,5%), нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования (25,3%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В большинстве случаев пожарные выезжали на вызов в жилой сектор. В жилом фонде погибли четыре человека.

Накануне вечером в селе Черемшан Черемшанского района Татарстана произошел смертельный пожар. В результате происшествия погиб 7-летний ребенок. Мать девочки находится в коме.

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Айрат Назипов