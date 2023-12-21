Треть жителей ПФО ежедневно выполняют слишком много рутинных задач

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выполняет чересчур много рутинных задач каждый третий житель ПФО, следует из исследования HeadHunter. Не слишком много рутины входит в обязанности 46% респондентов, а вовсе избавлены от нее 12% участников исследования.

Под рутинными задачами опрошенные подразумевают бюрократические процессы (53%), заполнение отчетности (35%), перенос документов в электронный вид (34%), а также собрания и работу за компьютером. Небольшой объем подобных заданий не пугает почти половину жителей ПФО — 49%. Уверены, что сотрудник, которому приходится часто заниматься рутинными задачи, начнет совершать ошибки, 15% респондентов.

С выгоранием по этой причине сталкивается каждый десятый. Мнением, что повседневные задачи мог бы выполнять искусственный интеллект (ИИ), поделились 11% участников исследования. Также жителям ПФО не нравится, что рутина является бесполезной тратой времени (8%) и лишает мотивации (4%). Устраивает она лишь 4% работников: им нравится, что нет необходимости думать.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рутина чаще всего приводит к выгоранию руководителей высшего и среднего звена (26%). С наибольшей готовностью передали бы свои повседневные задачи ИИ юристы (18%), а чаще допускают ошибки из-за них представители сегмента «Транспорт, логистика, перевозки» (29%). Равнодушнее всего к рутине относятся сотрудники сферы «Маркетинг, реклама, PR» (53%). Нравится выполнять несложные повторяющиеся задачи больше всего тоже юристам (6%).

Более половины рабочего времени посвящают рутине 23% жителей ПФО. Два — четыре часа на нее тратит треть участников исследования, меньше двух часов — 44%. Повседневные задачи больше всего поручают молодежи до 34 лет (26%), меньше всего — опрошенным старше 55 лет (12%).

Напомним, хотели бы делегировать повседневные дела искусственному интеллекту (ИИ) 14% жителей Татарстана. В освободившееся время опрошенные занимались бы обучением (71%), творческой работой (40%) и построением карьеры (37%).

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Галия Гарифуллина