Съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты России
Съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦК Александр Ющенко.
— Кандидатура Харитонова в ходе тайного голосования поддержана подавляющим большинством участников съезда, — сказал Ющенко изданию.
Штаб кандидата в президенты возглавит Геннадий Зюганов. Сам же Харитонов рассчитывает не меньше, чем на второе место во время голосования.
— Сколько бы ни участвовали представители нашей партии и на парламентских, и в президентских выборах — занимали как минимум второе место, — заявил Николай Харитонов журналистам.
Харитонов — депутат Госдумы с 1993 года, возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кандидат экономических наук. Участвовал в президентских выборах 2004 года и набрал 13,7% голосов.
Напомним, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек. Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.
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