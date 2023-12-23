Съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео РТС Новости/YouTube.com

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦК Александр Ющенко.

— Кандидатура Харитонова в ходе тайного голосования поддержана подавляющим большинством участников съезда, — сказал Ющенко изданию.

Штаб кандидата в президенты возглавит Геннадий Зюганов. Сам же Харитонов рассчитывает не меньше, чем на второе место во время голосования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Сколько бы ни участвовали представители нашей партии и на парламентских, и в президентских выборах — занимали как минимум второе место, — заявил Николай Харитонов журналистам.

Харитонов — депутат Госдумы с 1993 года, возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кандидат экономических наук. Участвовал в президентских выборах 2004 года и набрал 13,7% голосов.

Напомним, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек. Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.



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Александр Зарипов