Делать подарки коллегам на Новый год собирается почти половина россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обмениваться подарками с коллегами планирует практически каждый второй россиянин. В «Тайного Санту» играют в коллективах лишь 5% жителей страны, выяснили аналитики «Авито Работы».

Подготовят подарки для членов рабочего коллектива 49% опрошенных. Каждого коллегу поздравить планируют 10% респондентов, только тех, с кем близко общаются, — 39%. Чаще всего обмениваются презентами сотрудники сфер страхования (69%), фитнеса и красоты (67%), бухгалтерии (66%), администрирования (64%). Радовать коллег перед Новым годом принято в Волгограде (59%), Нижнем Новгороде (57%), Самаре (56%) и Омске (55%).

Не намерены делать подарки коллективу 46% участников исследования. В большей степени такой позиции придерживаются представители сегментов производства и сырья (59%), а также транспорта и логистики (54%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В «Тайного Санту» играют в компаниях 5% участников исследования. Наиболее распространена такая традиция среди специалистов маркетинга, рекламы и PR (14%), фитнеса и красоты, искусства и развлечений, IT и телекоммуникаций (по 10%). Что касается городов, играть в «Тайного Санту» предпочитают в Екатеринбурге (11%), Новосибирске (11%) и Перми (10%). Больше всего нравится такой способ обмена подарками россиянам моложе 18 лет (12%).

Напомним, самыми популярными новогодними подарками в текущем году на территории России стали предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения. При этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза.

— С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения. Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос на товары сразу в нескольких категориях подарков — например, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, электроника, детские игрушки, а также товары для дома и детские подарочные наборы, — рассказали аналитики, изучив эти расходы и сравнив периоды с 15 ноября по 15 декабря этого и прошлого годов.



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Галия Гарифуллина