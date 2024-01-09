В Татарстане предотвратили более 1,2 тысячи случаев применения пиротехники в неустановленных местах

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В период праздников в Татарстане было проведено 1 067 рейдов по выявлению пиротехники в неустановленных местах. Профилактическими группами был предотвращен 1 231 случай их применения. Об этом на брифинге по итогам проведения культурных мероприятий в новогодние каникулы рассказал главный госинспектор по пожарному надзору Максим Трущин.

По его словам, с целью выявления и пресечения применения гражданами пиротехнических изделий в нарушение действующего законодательства было создано 105 профилактических групп, в состав которых вошли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

За применение пиротехнических изделий в неустановленных местах составлено 20 протоколов об административном правонарушении, привлечены к ответственности 10 граждан.

Также было проведено 10 438 бесед с населением по разъяснению требований пожарной безопасности по применению пиротехнических изделий. Всего распространено 19 132 соответствующие памятки.

— Даже несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан по причине несоблюдения мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями пострадал один человек, а именно в ночь с 31 декабря на 1 января он праздновал Новый год на улице в селе Айша, где кто-то из его компании подарил ему петарду. Данную петарду гражданин положил в карман своей куртки, где она находилась до 3 января, в этот день примерно в 19.00 во время прогулки по селу он обнаружил ее у себя и решил взорвать. Для этого он направился к реке Сумка, где провел торцом петарды о спичный коробок, в результате чего терочный воспламенитель загорелся. Во время замаха пиротехническое изделие взорвалось в руке. В результате неосторожного применения у данного гражданина произошел травматический отрыв 1/3 пальца правой руки ногтевой фаланги, — рассказал Трущин.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, 25 декабря в Татарстане ввели особый противопожарный режим. Он действовал до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го. За его нарушение жителям республики грозили штрафы до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 800 тысяч.

Из-за противопожарного режима в Казани салюта на главных праздничных площадках в новогоднюю ночь не было. Для его запуска в городе были организованы четыре специальные площадки.



Еще 20 декабря Татарстанские сотрудники Государственного пожарного надзора начали проверять торговые павильоны в городах и районах республики. Специалисты искали места, где могут подпольно продавать пиротехнику.



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Максим Кокунин