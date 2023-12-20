В Татарстане начали проводить рейды по пиротехнике
Татарстанские сотрудники Государственного пожарного надзора начали проверять торговые павильоны в городах и районах республики. Специалисты ищут места, где могут подпольно продавать пиротехнику.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, инспекторы ГПН получили оперативную информацию о продаже салютов и фейерверков на рынке на улице Пионерской. Прибывшие на место сотрудники не нашли такие товары.
— Во время визуального осмотра фактов продажи пиротехники на этом рынке не обнаружено, — сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району Казани.
В понедельник, 25 декабря, в Татарстане введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го. За его нарушение жителям республики грозят штрафы до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 800 тысяч.
Из-за противопожарного режима в Казани салюта на главных праздничных площадках в новогоднюю ночь не будет. Для их запуска в городе организовали четыре специальные площадки.
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