В Татарстане начали проводить рейды по пиротехнике

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Татарстанские сотрудники Государственного пожарного надзора начали проверять торговые павильоны в городах и районах республики. Специалисты ищут места, где могут подпольно продавать пиротехнику.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, инспекторы ГПН получили оперативную информацию о продаже салютов и фейерверков на рынке на улице Пионерской. Прибывшие на место сотрудники не нашли такие товары.

— Во время визуального осмотра фактов продажи пиротехники на этом рынке не обнаружено, — сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району Казани.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В понедельник, 25 декабря, в Татарстане введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го. За его нарушение жителям республики грозят штрафы до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 800 тысяч.

Из-за противопожарного режима в Казани салюта на главных праздничных площадках в новогоднюю ночь не будет. Для их запуска в городе организовали четыре специальные площадки.

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Айрат Назипов