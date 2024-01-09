В Черемшанском районе Татарстана произошел пожар — погиб ребенок

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера вечером в селе Черемшан Черемшанского района Татарстана произошел пожар. Горел одноэтажный бревенчатый частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Спасатели успели вытащить из зоны сильного задымления женщину 1987 г.р. и ее дочь 2016 г. р.

Они были переданы медикам, которые госпитализировали их в Черемшанскую ЦРБ. Однако, к сожалению, после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть девочки. Ее мать находится в коме.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Площадь пожара составила 21 кв. метр. Причины происшествия устанавливаются, уточнили в пресс-службе.



В конце прошлой недели в Набережных Челнах пожарные спасли мужчину из огня. В одном из домов в Новом городе загорелся зал однокомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома. Мужчину госпитализировали в больницу.



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Илина Хакимова