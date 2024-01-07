Российские ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Сегодня над территорией Брянской области был сбит украинский БПЛА самолетного типа, рассказали в пресс-службе Минобороны страны. Позже стало известно еще об одном уничтоженном беспилотнике.

— Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — сказано в сообщении.

Как написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз, беспилотник был сбит в Погарском районе. Позже глава региона рассказал о втором уничтоженном летательном аппарате — его перехватили над Севским районом. По словам Богомаза, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.



Кроме того, сегодня в военном ведомстве отметили, что за 6 января российские ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и шесть противокорабельных ракет «Нептун», а также десятки беспилотников.

— Уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области, — добавили в Минобороны страны.

Напомним, вчера дежурные средства ПВО России сбили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря.

— Около 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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Галия Гарифуллина