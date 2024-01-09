Выборы президента Словакии пройдут в марте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выборы президента Словакии состоятся 23 марта 2024 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спикера парламента страны Петера Пеллегрини.

— Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта 2024 года, — заявил он.

Второй тур, если он потребуется, по его словам, состоится 6 апреля 2024 года.

Чехия и Словакия все еще хотят получать российскую нефть. Руководители обеих стран в конце декабря обратились к властям ЕС с просьбой сохранить поставки черного золота из России.

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Максим Кокунин