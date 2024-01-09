В Южной Корее заявили, что буферные зоны с КНДР больше не действуют

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея констатировал, что прописанное в межкорейском соглашении о снижении напряженности положение о буферных зонах, в которых запрещено проводить артиллерийские учения, больше не соблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета Ли Сон Чжуна.

— Северная Корея нарушила примерно 3 тысячи раз соглашение в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Помимо этого, она на протяжении трех дней проводит стрельбы на западном побережье. В силу этого зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует. Вместо того, чтобы каждый день реагировать на действия противника, наши вооруженные силы будут проводить учебные стрельбы на северо-западных островах в соответствии с собственными планами, — сказал он.

В ноябре Минобороны КНДР сообщило о том, что страна немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в рамках военного соглашения с Южной Кореей, заключенного в 2018 году.

— Северная Корея объявила 23 числа, что она не будет связана межкорейским военным соглашением от 19 сентября и что она немедленно восстановит все военные меры, приостановленные на суше, на море и в воздухе в соответствии с настоящим соглашением, — говорилось в материале.

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Максим Кокунин