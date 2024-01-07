Жителей Татарстана предупредили о понижении температуры до -28 градусов

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром 8 января.

Согласно прогнозу УГМС республики, на территории региона местами ожидается понижение температуры воздуха до -25..-28 градусов, при прояснениях до -33 градусов. Кроме того, в отдельных районах Татарстана будет туман.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице республики столбики термометра опустятся до -23..-25 градусов, при прояснениях до -28..-30 градусов.

Напомним, в Татарстане с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.

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Галия Гарифуллина