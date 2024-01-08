Двое детей отравились угарным газом в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В квартире дома на улице Нефтяников в Азнакаево двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

13-летнего мальчика и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. В момент случившегося дома находились бабушка и мать детей, третий ребенок гулял на улице.

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что в Казани с начала отопительного сезона произошло более 10 случаев отравления угарным газом.

— У нас в этом году с начала отопительного, зимнего периода 13 случаев отравления угарным газом. 27 человек пострадали. При этом 10 из них — дети, — рассказывал в прошлом месяце заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

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Максим Кокунин