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С начала отопительного сезона в Казани произошло 13 случаев отравления угарным газом

11:05, 28.12.2023
С начала отопительного сезона в Казани произошло 13 случаев отравления угарным газом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с начала отопительного сезона произошло более 10 случаев отравления угарным газом. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— У нас в этом году с начала отопительного, зимнего периода 13 случаев отравления угарным газом. 27 человек пострадало. При этом 10 из них — дети, — сообщил он.

Случаев смерти из-за отравления угарным газом в Казани с начала отопительного сезона не зафиксировано, заявил Искандер Гиниятуллин.

Напомним, в Татарстане насчитывается 1,6 млн потребителей газа. Происшествий, которые произошли из-за некачественного обслуживания газового оборудования, за последние годы не зафиксировано.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан Гиниятуллин Искандер Анварович
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