Госавтоинспекция Казани: водители при ДТП с детьми чаще всего не соблюдают безопасный интервал

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В период с 20 декабря 2023-го по 9 января 2024 года Госавтоинспекция Казани провела на территории города профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Оно было направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма для того, чтобы сделать каникулы детей комфортными и безопасными.

Факторами риска совершения наездов на пешеходов становится ухудшившиеся с приходом зимы погодные условия, ранние сумерки и сокращения светового дня. Чаще всего «детские» ДТП происходят по неосторожности. Основная часть — это переход дороги вне зоны пешеходного перехода. Часто такие ДТП сопровождаются выходом на проезжую часть из-за предмета, ограничивающего видимость, а в зимний период к этому же прибавляются и сугробы.

Водители при ДТП с участием детей в большинстве случаев не соблюдают безопасный интервал и дистанцию и не предоставляют детям-пешеходам преимущество в движении.

Напоминание родителям: очень важно напоминать детям, что они намного меньше машин, из-за чего они не могут полностью видеть дорогу, а водители могут не заметить их самих. Объясняйте, зачем необходимо всегда останавливаться перед тем, как ступить на дорогу, смотреть по сторонам и следить за светофором.

В Татарстане за 2023 год было зарегистрировано 424 ДТП, в которых 17 детей погибли и 444 получили ранения.

Из 17 погибших детей 11 были пассажирами. В остальных случаях дети погибали в результате наездов.

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Максим Кокунин