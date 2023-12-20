С начала года на дорогах Татарстана погибли 17 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала года зарегистрировали 424 ДТП, в которых 17 детей погибли и 444 получили ранения. Статистику предоставили в республиканской Госавтоинспекции.

Из 17 погибших детей 11 были пассажирами. В остальных случаях дети погибали в результате наездов.

В связи с этим на территории региона проведут мероприятия по профилактике нарушений правил перевозки детей. В их рамках сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на малолетних пешеходов, которые игнорируют требования ПДД.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 21 октября в Зеленодольске насмерть сбили 8-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса автобуса «НЕФАЗ». Он умер еще до приезда медиков.

По состоянию на 14 декабря в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. За это же время в республике выявили 13 тысяч пьяных автомобилистов.



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Айрат Назипов