ЦБ Ирана: Тегеран и Москва полностью отказались от SWIFT

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Иран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь их банки могут осуществлять операции напрямую. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсена Карими.

— Мы соединили друг с другом системы передачи [финансовых] сообщений двух стран. Это значит, что банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом и коммерческие банки обоих государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране, — сказал он.

Замглавы ЦБ также подчеркнул, что экспортеры обеих стран могут осуществлять сделки в своих национальных валютах.

В конце декабря сообщалось, что Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом направлении уже начался.



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Максим Кокунин