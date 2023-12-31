МИД Ирана: Тегеран начал процесс дедолларизации торговли в рамках БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом направлении уже начались. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД страны, главного переговорщика Тегерана в Вене Али Багери Кяни.

— В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торгово-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу, — сказал дипломат.

Напомним, список государств-кандидатов в новые партнеры БРИКС должны утвердить на саммите объединения, который пройдет в Казани уже в следующем году. Перед российским МИД стоит задача обеспечения подключения шести стран, приглашенных присоединиться к БРИКС. В августе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщал, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года.

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Максим Кокунин