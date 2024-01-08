Татарстанцев предупредили о морозах до -30 градусов
По прогнозу УГМС Татарстана ночью и утром 9 января на территории республики ожидаются морозы.
Уточняется, что местами в регионе температура воздуха может понизиться до -25..-30˚C.
Напомним, вчера жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром 8 января.
В республике с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.
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