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Татарстанцев предупредили о морозах до -30 градусов

12:35, 08.01.2024 1
Татарстанцев предупредили о морозах до -30 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу УГМС Татарстана ночью и утром 9 января на территории республики ожидаются морозы.

Уточняется, что местами в регионе температура воздуха может понизиться до -25..-30˚C.

Напомним, вчера жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром 8 января.

В республике с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан
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