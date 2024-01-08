Роскачество готово решать вопросы сертификации халяль
У мусульман России есть возможность решать с Роскачеством появляющиеся вопросы о ведомственной сертификации халяль, ведомство открыто к диалогу. Об этом заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
— Безусловно, конечно же, есть изначально (способы урегулирования вопросов с Роскачеством, — прим. ред.). Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны — и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье. Есть взаимодоверительные отношения: и мы без государства не можем до конца реализовать всю полноту программы, и, конечно же, есть религиозный аспект, и Роскачеству и органам государства также нужно с нашими муфтиятами эту работу проводить. Поэтому Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны, — цитирует его «РИА Новости».
Напомним, объем экспорта халяльной продукции из Татарстана по итогам 2023 года составляет около $11 млн. В 2022 году показатель был около $6 млн. Республика ведет большую работу по сертификации действующих предприятий.
В 2024 году планируется открыть новый центр «Халяль» в Казани, первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/299985-roskachestvo-gotovo-reshat-voprosy-sertifikacii-halyal
В Казани давно пора сначало открыть химико -аналитический центр "ДИОКСИНЫ". По результатам анализов № 203/23 от 19 июня 2023г Химика- аналитического центра "АРБИТРАЖ" ФГУН "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" содержание диоксинов в водопроводной воде г. Казани в районе водоочистной станции почти 1,5 раза выше ПДК.. Иначе наш суверенный Халяль будет : "Халяль на Диоксинах" и содержание ДНК свиньи по своим последствиям покажется сказочной конфеткой, освященной гундяевыми для одурманивания населения и сертификация будет очередным мошенничеством шустрых деятелей для сбора с населения дополнителного "салым" ( налог Золотой Орды ) в пользу собственных бездонных карманов. А чиновники только за - перепадет и им.