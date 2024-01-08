Роскачество готово решать вопросы сертификации халяль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

У мусульман России есть возможность решать с Роскачеством появляющиеся вопросы о ведомственной сертификации халяль, ведомство открыто к диалогу. Об этом заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

— Безусловно, конечно же, есть изначально (способы урегулирования вопросов с Роскачеством, — прим. ред.). Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны — и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье. Есть взаимодоверительные отношения: и мы без государства не можем до конца реализовать всю полноту программы, и, конечно же, есть религиозный аспект, и Роскачеству и органам государства также нужно с нашими муфтиятами эту работу проводить. Поэтому Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны, — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, объем экспорта халяльной продукции из Татарстана по итогам 2023 года составляет около $11 млн. В 2022 году показатель был около $6 млн. Республика ведет большую работу по сертификации действующих предприятий.

В 2024 году планируется открыть новый центр «Халяль» в Казани, первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения.

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Максим Кокунин