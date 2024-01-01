Татарстан нарастил экспорт халяльной продукции почти вдвое в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Объем экспорта халяльной продукции из Татарстана по итогам 2023 года составляет около $11 млн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики.



— В 2022 году показатель был около $6 млн, в 2023 году — порядка $11 млн, почти под $12 млн мы выходим, — сказал Зяббаров.

По его словам, республика ведет большую работу по сертификации действующих предприятий.

В 2024 году планируется открыть новый центр «Халяль» в Казани, первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения.

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Маргарита Головатенко