В Госдуме предложили запустить в России медицинские поезда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложит Минздраву России рассмотреть возможность реализации проекта курсирующего по стране медицинского поезда, в котором будут оказывать помощь всем желающим.

— В социальных сетях идет обсуждение курсирующего по Мексике медицинского поезда. Длинный состав, в котором по вагонам разместили врачей различных специальностей, останавливается на самых труднодоступных станциях. Там бесплатно оказывают помощь всем желающим — понятно, что в отдаленных деревнях часто не хватает тех или иных специалистов. Идею предложили реализовать в России. Это хорошая практика! Предложу Минздраву изучить ее с целью реализации у нас. Польза явно будет. Отправляю 9 января письмо в министерство, — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, за 2023 год диспансеризацию в России прошло 77 миллионов человек. За время ее проведения врачам удалось выявить 1 миллион сердечно-сосудистых заболеваний и около 50 тысяч злокачественных новообразований.



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Максим Кокунин